Siracusa, giornata da incubo per gli automobilisti: incidenti, lavori e traffico in tilt tra Targia e Belvedere

Mattinata difficile per gli automobilisti diretti da e verso le uscite Nord di Siracusa. Una serie di interventi programmati, sommati tra loro, ha infatti mandato in tilt la viabilità causando lunghe code e rallentamenti.

A Targia, per lavori programmati da Enel, è stato disposto il senso unico alternato. Le attività sono in carico alla ditta Luxi Impianti, incaricata della manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione. Nelle giornate di ieri e oggi dalle 10 alle 14, in Strada Targia era previsto il divieto di transito nella corsia in direzione Siracusa, fatta eccezione per i mezzi impegnati nei lavori, mentre nella corsia opposta, direzione Priolo Gargallo, senso unico alternato regolato da semaforo mobile e da personale specializzato.

Il restringimento della carreggiata ha provocato rallentamenti significativi per chi dalla zona industriale si dirigeva verso la città e viceversa con lunghe code anche su tutto viale Scala Greca.

A peggiorare ulteriormente la situazione, un altro cantiere attivo a Belvedere, percorso alternativo per uscire dalla parte Nord della città, dove sono in corso i lavori di realizzazione di nuovi dossi rialzati all’ingresso della frazione. Anche questo intervento ha comportato rallentamenti aggiuntivi e ritardi sia per l’ingresso sia per l’uscita dal capoluogo.

Un incrocio di lavori che ha reso particolarmente complicata la circolazione nella parte alta della città, con notevoli disagi per pendolari, residenti e mezzi di trasporto.

Come se non bastasse anche un incidente stradale alle 14.30, nel tratto interessato dai lavori di Contrada Targia con un tamponamento a catena. Nessun ferito. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Polizia Municipale.