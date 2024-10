Siracusa, Giornata delle catacombe – edizione d’autunno: quest’anno il tema è “Dal ricordo alla preghiera

Sabato 12 ottobre si celebra la 7ma Giornata delle catacombe – edizione d’autunno. Quest’anno il tema è “Dal ricordo alla preghiera”, in preparazione al Giubileo del 2025, come voluto da papa Francesco. A Siracusa, la protagonista sarà la Catacomba di Santa Lucia, un luogo di fede e devozione legato profondamente alla città e alla sua patrona. Un’occasione unica per esplorare il complesso sotterraneo con visite guidate gratuite. In Sicilia saranno coinvolti anche i siti di Porta d’Ossuna a Palermo e Villagrazia di Carini.

La visita alle catacombe cristiane, facendo vivere un’esperienza di incontro le memorie e le testimonianze delle primitive comunità cristiane, ci ricorda persone, eventi, storie significative e importanti anche per il presente. Tale ricordo, percepito e vissuto, non può non suscitare una riflessione profonda e quindi per i credenti la preghiera; una preghiera rivolta al Signore ma anche ai martiri e a quanti hanno testimoniato la loro fede il cui esempio e la cui intercessione ci sostengono nel cammino presente. I visitatori durante la visita saranno invitati a cogliere i tanti ricordi impressi negli ambienti delle catacombe e a fermarsi un momento in silenzio.

Sarà possibile, prenotandosi, accedere gratuitamente e usufruire delle visite guidate. Due gli orari: alle 19 e alle 20. È necessaria la prenotazione ai numeri 093164694 / 3475815794.