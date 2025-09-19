Siracusa, giornata di donazione del sangue nel nome di Livatino

In occasione del 21 settembre, data in cui ricorre l’anniversario dell’omicidio del Giudice Rosario Livatino, vittima della mafia e simbolo di legalità e impegno civile, l’Avis Comunale di Siracusa organizza una “giornata straordinaria di donazione del sangue e del plasma” e un incontro con le autorità e le associazioni di volontariato che si terrà alle 10 nei locali dell’Avis Siracusa in via Von Platen 40.

L’iniziativa si inserisce nella campagna “Dona sangue, salva una vita” promossa dalla Regione Siciliana, con un decreto del presidente della Regione Renato Schifani, che istituisce tre giornate speciali per la donazione del sangue e del plasma in tutta l’isola, in coincidenza con il 23 maggio, 19 luglio e 21 settembre nel ricordo rispettivamente degli omicidi dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Rosario Livatino, a quest’ultimo sarà dedicata la giornata di raccolta sangue e plasma del prossimo 21 settembre.

Un gesto concreto, simbolico e profondo per onorare la memoria di un uomo giusto, del “giudice ragazzino” che coniugava bene nella sua vita il Vangelo del riscatto e il diritto civile, che ha sacrificato la propria vita per la giustizia, scegliendo sempre la via del dovere, del silenzio operoso e del rispetto della dignità umana. Raccogliere sangue in un giorno come il 21 settembre significa dare un senso profondo alla memoria, trasformandola in vita e speranza. Un’occasione per trasmettere ai cittadini, in particolare ai giovani, il valore del sacrificio in difesa della giustizia e della legalità, patrimonio che una comunità ha il dovere di custodire come bene prezioso.

La donazione si terrà nella sede di Via A. Von Platen, 40 dalle 7.30 alle 11.30 e sarà aperta a tutti i cittadini che desiderano trasformare la memoria in azione, e il ricordo in un contributo concreto alla vita degli altri. Per partecipare alla giornata di donazione è possibile prenotarsi contattando lo 0931462019