Siracusa, Giornata ecologica al Plemmirio: raccolti 20 sacchi di rifiuti. Colnaghi: “è solo l’inizio”

Si è svolta sabato 7 febbraio al Faro di Capo Murro di Porco, nel cuore dell’area marina protetta del Plemmirio, una giornata di pulizia ambientale nell’ambito della Green Challenge, progetto di sensibilizzazione ambientale ideato dall’attivista siracusano Sebastian Colnaghi.

Una quindicina di volontari ha preso parte all’iniziativa durante la quale sono stati raccolti circa una ventina di sacchi di rifiuti, tra cui moltissimo vetro sparso tra le rocce, pericoloso per visitatori e famiglie con bambini, e numerose bottiglie di plastica trasportate dal mare dopo il passaggio del ciclone Harry.

“Dopo la grande tempesta che ha colpito duramente la Sicilia causando danni ingenti — dichiara Sebastian Colnaghi — il mare ci ha restituito grandi quantità di rifiuti che abbiamo scelto di rimuovere subito. La Green Challenge non si ferma qui, per noi è solo l’inizio. Insieme possiamo realmente fare la differenza e questa giornata ne è la prova”.

L’iniziativa proseguirà con nuove giornate di pulizia aperte a cittadini e volontari con l’obiettivo di tutelare il litorale e sensibilizzare sul problema dei rifiuti che minacciano il mare.