Siracusa, Giornata mondiale sull’autismo: il progetto “Binario 9 3/4” si apre alla città. Laboratori e confronti

In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, giovedì prossimo (2 aprile) la Cooperativa San Martino invita la comunità di Siracusa a salire a bordo del treno al “Binario 9 ¾”.

​Si tratta di un incontro rivolto a familiari, istituzioni e rappresentanti del mondo scolastico e sarà un momento di condivisione dedicato alla presentazione delle attività del progetto i cui destinatari sono minori e giovani adulti con autismo.

​L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto e le metodologie adottate, nonché per rafforzare la rete territoriale a sostegno delle persone con autismo e delle loro famiglie.

​“Binario 9 ¾” è in co-progettazione con il Comune di Siracusa, a valere sui fondi dell’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, ed è finalizzato a percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione.

È rivolto a 60 ragazzi fino ai 21 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Nasce dalla necessità di rispondere in modo concreto ai bisogni emergenti del territorio e in particolare all’esigenza di promuovere le abilità di socializzazione che i ragazzi non riescono a potenziare all’interno dei setting riabilitativi individuali e nella quotidianità.

​Le attività sono partite nel mese di ottobre 2025 e si svolgeranno nell’arco di 12 mesi, con una programmazione settimanale strutturata e un approccio fortemente personalizzato.

​La Cooperativa San Martino invita tutta la comunità a partecipare giovedì prossimo, nella sede di viale Teracati 51/M, a questo momento di apertura e confronto, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza delle attività svolte in favore dei ragazzi con autismo e costruire insieme un sistema più inclusivo e attento ai bisogni di tutti.

​Ad oggi sono stati presi in carico 12 beneficiari per attività individuali tramite voucher e 55 beneficiari per le attività in gruppo suddivisi in 8 tipologie di laboratorio, organizzate per fasce d’età, livello di supporto e tipologie di interessi. Le attività coinvolgono settimanalmente decine di partecipanti, grazie a un’organizzazione che prevede piccoli gruppi facilitati da un’equipe di terapisti, educatori, esperti di laboratorio (quali master di giochi di ruolo, fumettista, ecc…) e volontari.

​Tra gli obiettivi principali del progetto: la creazione di contesti socio-educativi ad alta valenza inclusiva, il potenziamento delle abilità comunicative e relazionali e la sperimentazione di percorsi di orientamento e avviamento al lavoro per i giovani in uscita dal ciclo scolastico.

​Tra le attività progettuali si segnalano quelle di socializzazione e sviluppo delle competenze socio-affettive e relazionali, come giochi da tavolo, giochi di ruolo, training sulle abilità sociali, gioco sensoriale e laboratori creativi.