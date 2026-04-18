Siracusa, Giornata Nazionale della donazione di organi. Sorbello (Comitato Consultivo ASP): “gesto semplice che salva vite”

Domani la Giornata della Donazione di Organi e Tessuti, indetta dal Ministero della Salute per lo svolgimento di “iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi, finalizzata al trapianto, come disciplinato dalle vigenti disposizioni”.

“Sono contento – dichiara Salvo Sorbello, presidente del Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa – che prevalgano i sì alla donazione degli organi, in occasione del rinnovo o rilascio della carta d’identità, ma sono ancora tanti i no. Come consigliere nazionale dell’Anci, più di dieci anni fa mi feci promotore di una riuscita campagna di sensibilizzazione e spero che diminuisca sensibilmente il numero di persone che, al rinnovo della Carta d’Identità Elettronica, esprime il proprio diniego per la donazione di organi e tessuti. Ricordo comunque che tutti, indipendentemente dalla scelta, avranno diritto se in condizione di grave insufficienza d’organo terminale, a usufruire della donazione degli organi nel sistema sanitario pubblico italiano. Le nostre sono città generose e altruiste, ma è fondamentale che venga fatta non solo una corretta informazione, ma anche e soprattutto una campagna di sensibilizzazione, come quella promossa dalla nostra Asp, che faccia comprendere che la donazione è una scelta consapevole e che dire sì è l’atto più altruistico e disinteressato che possiamo compiere e che può ridare vita e speranza a moltissime persone”.

“Tra l’altro, da noi – prosegue Salvo Sorbello – il silenzio o l’indecisione sul tema sono tra gli ostacoli principali: se non si esprime, infatti, la propria volontà in vita, la scelta ricade sui familiari, che si trovano a doverla operare in un momento di grande dolore, che porta spesso a un’opposizione alla donazione per paura o incertezza. Sosteniamo quindi la cultura del dono, la donazione di organi e tessuti è un atto di grande umanità che riguarda tutta la comunità”.

“Ricordo – conclude – che anche in questi giorni, in cui molti stanno procedendo al rinnovo della carta d’identità elettronica che, a partire dal 3 agosto, sostituirà definitivamente i vecchi documenti cartacei, si potrà contestualmente esprimere il proprio consenso”.