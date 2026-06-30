Ultime news

1 minuto di lettura
Indagini in corso

Siracusa, giovane donna trovata senza vita in casa: disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siracusa per gli accertamenti del caso

Una gazzella dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siracusa per gli accertamenti del caso

1 minuto di lettura

Tragedia nella serata di domenica a Siracusa. Una donna di 33 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in viale Scala Greca dai genitori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siracusa per gli accertamenti del caso. Al momento non emergerebbero elementi che facciano ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

Considerata la giovane età della donna, l’autorità giudiziaria ha comunque disposto l’esame autoptico per chiarire con esattezza le cause del decesso.

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi