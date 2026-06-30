Siracusa, giovane donna trovata senza vita in casa: disposta l’autopsia

Tragedia nella serata di domenica a Siracusa. Una donna di 33 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in viale Scala Greca dai genitori, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siracusa per gli accertamenti del caso. Al momento non emergerebbero elementi che facciano ipotizzare cause diverse da quelle naturali.
Considerata la giovane età della donna, l’autorità giudiziaria ha comunque disposto l’esame autoptico per chiarire con esattezza le cause del decesso.
Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma.
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