Siracusa, giovani e istituzioni insieme: presentato il progetto sperimentale Anci Sicilia–Comune per la cittadinanza attiva

Si è svolto questa mattina all’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio 1, l’incontro dal titolo “Giovani, istituzioni e comunità – Costruire insieme il futuro”, evento di presentazione del progetto sperimentale promosso da Anci Sicilia e Comune di Siracusa per rafforzare la cittadinanza attiva, le politiche giovanili e il dialogo tra le generazioni.

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa siglato il 12 dicembre 2025 e punta a ridurre la distanza tra cittadini e istituzioni, affrontando alcune delle principali fragilità che colpiscono le nuove generazioni: dispersione scolastica, condizione NEET, disagio sociale, dipendenze e fenomeni di bullismo.

Cuore del progetto è la sperimentazione di un modello strutturato di “amministrazione condivisa”, fondato sulla collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini attivi. Un percorso che non prevede la sostituzione dell’ente locale, ma una partecipazione competente e responsabile dei cittadini alla cura dei beni comuni, alla progettazione degli interventi e alla costruzione di politiche pubbliche condivise.

Il Comune di Siracusa avrà il ruolo di cabina di regia dell’iniziativa, mentre Anci Sicilia si occuperà del coordinamento, dell’accompagnamento e della valutazione dell’intero percorso, con l’obiettivo di verificarne la possibile replicabilità in altri comuni siciliani.

Il progetto si articolerà lungo due percorsi complementari. Da un lato, attività di sensibilizzazione, formazione e cittadinanza attiva che coinvolgeranno giovani, famiglie ed educatori attraverso laboratori, reti territoriali e azioni sperimentali in due aree pilota della città, per costruire fiducia e modelli partecipativi duraturi. Dall’altro, un lavoro basato su dati e sull’Indice di divario generazionale, per trasformare l’analisi dei bisogni in interventi mirati su benessere, istruzione, lavoro e inclusione sociale, contrastando dispersione scolastica, disagio e inattività giovanile.