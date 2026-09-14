Siracusa, Giovanna Porto è il nuovo assessore: come cambiano le deleghe in Giunta

Politica · Palazzo Vermexio

Giovanna Porto è il nuovo assessore della Giunta comunale di Siracusa guidata dal sindaco Francesco Italia. La consigliera comunale di Grande Sicilia ha giurato questa mattina nelle mani del segretario generale Danila Costa, prendendo il posto di Daniela Vasques, che aveva rassegnato le dimissioni il 10 settembre.

La nomina è stata formalizzata dal sindaco con la determinazione sindacale che contestualmente ridisegna alcune delle deleghe della squadra di governo.

Porto entra in Giunta con un pacchetto di competenze che comprende Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa e Politiche di genere.

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Il nuovo assetto comporta anche uno spostamento di deleghe tra gli altri assessori. Marco Zappulla, che finora si occupava delle Politiche sociali, mantiene Risorse umane, Politiche giovanili, Città educativa e Tempo libero e assume anche Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco, Sviluppo e valorizzazione del turismo. Si tratta delle competenze che il sindaco aveva mantenuto ad interim.

A Giuseppe Casella vengono invece assegnate, oltre alle deleghe già detenute, quelle relative a Servizi demografici ed elettorali, Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo. Deleghe “ereditate” dalla dimissionaria Vasques. Il provvedimento sindacale elenca inoltre per Casella Decentramento, Risorse mare, Rapporti con il Consiglio comunale, Edilizia residenziale sociale e Società ed enti partecipati.

Restano invece direttamente nelle mani del sindaco, ad interim, le deleghe a Università, Sport e periferie, Pnrr, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche. Confermata anche la carica di vice sindaco per Edgardo Bandiera, che mantiene l’incarico.

Il sindaco Italia ha accolto con soddisfazione l’ingresso del nuovo assessore, sottolineando proprio la corrispondenza tra le deleghe assegnate e il suo percorso professionale.

“Accolgo con enorme gioia l’ingresso di Giovanna Porto nella squadra assessoriale –, ha detto Italia, definendo le nuove rubriche – estremamente delicate” ma ricordando che la neo assessora possiede “specifiche competenze professionali“.

Il riferimento è in particolare al settore delle Politiche sociali, sul quale il sindaco ritiene necessario intervenire anche sul piano culturale e organizzativo. “Attorno al settore delle Politiche sociali ci sono ancora forti pregiudizi che dobbiamo riuscire a superare, ha affermato, sottolineando inoltre la necessità di saper accogliere i cittadini che arrivano agli uffici comunali “da storie di grande fragilità e difficoltà“.

Italia ha quindi ringraziato Marco Zappulla per il lavoro svolto alle Politiche sociali e Daniela Vasques per l’impegno e la passione dimostrati durante il suo mandato assessoriale.

Giovanna Porto, 64 anni, è assistente sociale del Dipartimento di Salute mentale dell’Asp e si occupa di dipendenze patologiche. In Consiglio comunale ricopre il ruolo di capogruppo di Grande Sicilia ed è vicepresidente della seconda commissione, competente tra gli altri settori per Cultura, Spettacolo, Turismo, Scuola, Politiche giovanili, Politiche e servizi sociali e Pari opportunità. È inoltre componente della quarta commissione.

La sua esperienza amministrativa a Palazzo Vermexio si trasferisce dunque ora all’interno della Giunta, con la responsabilità di alcuni dei settori più direttamente legati alle fasce fragili della popolazione.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia accordatami -, ha dichiarato Porto dopo il giuramento -. Mi sono state assegnate deleghe difficili ma che accolgo con senso di responsabilità perché fanno parte della mia storia personale e professionale e dell’impegno messo negli anni per la città e per il territorio“.