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Siracusa, Giovanni Donzelli e Luca Cannata all’incontro di Fratelli d’Italia

di Oriana Gionfriddo ·
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donzelli

Nell’ambito dei vari incontri organizzati dalla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 11, nella sede di Corso Gelone 68 a Siracusa, si terrà un appuntamento straordinario dal titolo “Fratelli d’Italia incontra il territorio”.

Un momento di confronto e partecipazione che vedrà la presenza dell’Onorevole Giovanni Donzelli, Responsabile dell’Organizzazione Nazionale di Fratelli d’Italia, insieme all’Onorevole Luca Cannata Vice Presidente della Commissione Bilancio. L’incontro, rivolto ai dirigenti e agli amministratori locali, sarà un’occasione preziosa per ascoltare il territorio e le sue istanze.
“L’incontro è aperto ai militanti, agli iscritti e ai simpatizzanti che vorranno partecipare” – dichiara il Salvo Coletta Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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