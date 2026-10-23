Siracusa, Giovanni Donzelli e Luca Cannata all’incontro di Fratelli d’Italia

Politica · Sabato

Nell’ambito dei vari incontri organizzati dalla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle ore 11, nella sede di Corso Gelone 68 a Siracusa, si terrà un appuntamento straordinario dal titolo “Fratelli d’Italia incontra il territorio”.

Un momento di confronto e partecipazione che vedrà la presenza dell’Onorevole Giovanni Donzelli, Responsabile dell’Organizzazione Nazionale di Fratelli d’Italia, insieme all’Onorevole Luca Cannata Vice Presidente della Commissione Bilancio. L’incontro, rivolto ai dirigenti e agli amministratori locali, sarà un’occasione preziosa per ascoltare il territorio e le sue istanze.

“L’incontro è aperto ai militanti, agli iscritti e ai simpatizzanti che vorranno partecipare” – dichiara il Salvo Coletta Commissario Provinciale di Fratelli d’Italia