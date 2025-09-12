Siracusa, Giovanni Musso (Ad di Irem) a Rainews24: “Il Ponte sullo Stretto occasione storica, sui dazi servono nuove strategie di competitività”

Infrastrutture strategiche per il Mezzogiorno e sfide economiche globali al centro dell’intervento di Giovanni Musso, amministratore delegato di Irem e vice presidente della sezione Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, ospite ieri mattina della trasmissione Filo Diretto su Rainews24.

Musso ha dedicato ampio spazio al Ponte sullo Stretto di Messina, definito “un’opera unica al mondo” per i suoi 3,5 chilometri di lunghezza. Secondo il manager, il progetto “modernizzerà la rete ferroviaria e stradale, favorirà la crescita dei flussi turistici e porterà importanti ricadute occupazionali”. Un’occasione che, ha aggiunto, “consentirà alle eccellenze siciliane di mettere a frutto il proprio know-how e dare un contributo decisivo alla realizzazione dell’opera”.

Non meno rilevante il capitolo dedicato ai dazi internazionali. Musso ha sottolineato come le imprese italiane debbano rafforzarsi “non solo a livello dimensionale, ma anche in termini di competenze, per affrontare mercati sempre più complessi”. I dazi del 15% su alcuni comparti, dall’agroalimentare all’automotive, rappresentano – secondo l’imprenditore – una sfida che impone strategie innovative di competitività.

In questo quadro, il Ceo di Irem ha ricordato il ruolo dell’Unione Europea, impegnata a compensare la riduzione dell’export verso gli Stati Uniti con nuovi accordi commerciali in Sud America. “L’intesa, una volta ratificata – ha osservato – potrebbe generare un incremento dell’export stimato in circa 49 miliardi di euro”.