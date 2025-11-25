Siracusa, giovedì 27 novembre la tavola rotonda “La Sorellanza vince la violenza”

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 18.00, presso la Sala Baranzini del Centro Convegni del Santuario Madonna delle Lacrime, si terrà una tavola rotonda aperta a tutti sul tema “La Sorellanza vince la violenza”, promossa da International Inner Wheel.

L’iniziativa si propone di riflettere sull’importanza della sorellanza e della solidarietà tra donne come strumento per contrastare la violenza e promuovere un cambiamento sociale positivo.

L’evento, moderato da Paola Saraceno Guzzardi, Presidente Inner Wheel di Siracusa, sarà organizzato in collaborazione con gli Istituti “Sacro Cuore” e “Antonello Gagini” di Siracusa, il Convegno Maria Cristina di Savoia e le Associazioni Amici di S. Chiara di Mauro e Salute Donna. Interverranno Veronica Tuccitto, alunna del “Liceo linguistico Sacro Cuore”, sul tema: “L’uguaglianza di genere tra cultura, educazione e cambiamento sociale”; la Dott.ssa Vittoria De Marco Veneziano, Presidente del Convegno della Beata Maria Cristina di Savoia di Siracusa, sul tema: “La Beata Maria Cristina, esempio di sorellanza nell’imprenditoria”; la Dott.ssa Selenia Saragozza, con un’autobiografia sul tema: “Sorellanza tra le Cure quando la Vita Vince sulla Paura”; la Dott.ssa Marilena Mangiafico, Presidente dell’Associazione “Amici di S.Chiara di Mauro”, sul tema: “Le virtù di Suor Chiara, vincono le violenze spirituali”; la Dott.ssa Giovanna Strano, Dirigente Scolastica dell’Istituto Antonello Gagini, sul tema: “La Sorellanza nell’Arte contro ogni violenza”

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 19.00, presso la Casa del Pianto di Via degli Orti, si terrà la veglia di Preghiera con l’Adorazione Eucaristica, in preparazione al 29 di ogni mese, durante il quale si ricorda il primo giorno della Lacrimazione della Madonna a Siracusa

Sabato 29 novembre 2025, alle ore 17.00, i fedeli si raduneranno presso la Casa del Pianto di via degli Orti, da dove prenderà avvio il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario della Madonna delle Lacrime, dove alle ore 18.00, sarà celebrata la Santa Messa giubilare per i Pellegrini di Speranza che potranno ottenere i benefici dell’Indulgenza Plenaria alle consuete condizioni (Confessione-Comunione-Professione di fede-Preghiera per il Papa).