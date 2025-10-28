Siracusa, giovedì mattina divieto di transito e di sosta in piazza Eurialo a Belvedere

Nella mattina di giovedì (30 ottobre), dalle 9 alle 12, non sarà possibile transitare e parcheggiare in piazza Eurialo a Belvedere. Lo stabilisce un’ordinanza del settore Mobilità e trasporti emessa per consentire lo svolgimento della Festa di Autunno, un’iniziativa organizzata dall’istituto comprensivo “Vitaliano Brancati”.

Il provvedimento prevede la rimozione obbligatoria delle auto in sosta e l’ingresso dei soli mezzi di soccorso, di quelli della forza dell’ordine e dei residenti nella piazza titolari di un passo carrabile autorizzato.