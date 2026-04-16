Siracusa, giro di vite contro le guide turistiche abusive: 13 verbali e 48mila euro solo ad aprile

Proseguono senza sosta i controlli della sezione Annona della Polizia Municipale di Siracusa contro il fenomeno delle guide turistiche abusive, un’attività che rappresenta una forma di concorrenza sleale e un danno per l’intero comparto turistico.

Nel solo mese di aprile, gli agenti hanno effettuato verifiche su oltre 25 guide turistiche, elevando 13 verbali per un totale complessivo di 48.000 euro di sanzioni. Un bilancio significativo che testimonia l’intensità dell’azione di controllo e la determinazione nel contrastare l’illegalità nel settore.

L’attività di vigilanza si inserisce in un più ampio impegno volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, che prevedono l’obbligo per le guide turistiche di essere regolarmente abilitate e iscritte agli albi professionali. L’esercizio abusivo della professione, infatti, non solo viola la legge, ma penalizza fortemente chi opera nel rispetto delle regole, sostenendo costi, formazione e obblighi fiscali.

“Questi controlli sono fondamentali – sottolineano dalla Polizia Municipale – per tutelare i professionisti onesti che lavorano nel rispetto della normativa e contribuiscono regolarmente al sistema fiscale. Contrastare l’abusivismo significa anche garantire servizi di qualità ai turisti e preservare l’immagine del territorio”.

L’azione di contrasto non si fermerà: i controlli continueranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico. L’obiettivo resta quello di individuare e sanzionare le guide non autorizzate e non iscritte all’albo, così come previsto dalla normativa vigente, rafforzando al contempo la cultura della legalità e della correttezza professionale.

Un segnale chiaro, dunque, che mira a ristabilire equità nel settore e a valorizzare il lavoro di chi opera nel rispetto delle regole.