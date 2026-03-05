Siracusa–Giugliano, via alla prevendita: sconto per le donne e nasce il “Settore Siracusanità”

È partita ieri alle ore 16 la prevendita per la gara tra Siracusa e Giugliano, in programma domenica alle ore 14.30. Una sfida importante per gli azzurri, accompagnata da due novità significative pensate per coinvolgere ancora di più la tifoseria.

La prima riguarda il pubblico femminile e prende il nome di “Promo Azzurre”, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Le donne pagheranno la metà del prezzo del biglietto in tutti i settori dello stadio, ad eccezione della Tribuna “Corrado Siringo”. Un’iniziativa volta a incentivare la partecipazione e rendere ancora più caloroso il sostegno sugli spalti.

La seconda novità è l’introduzione del “Settore Siracusanità”, inserito formalmente all’interno del settore ospiti. Il tagliando avrà un costo unico di 15 euro più diritti di prevendita. Si tratta però di un settore simbolico, nato su richiesta di numerosi tifosi che, pur essendo già abbonati, hanno espresso il desiderio di contribuire ulteriormente al sostegno economico del club in questo momento cruciale della stagione.

In pratica, l’abbonato che acquisterà il biglietto nel “Settore Siracusanità” effettuerà un gesto di sostegno concreto alla società, ma assisterà regolarmente alla partita occupando il proprio posto assegnato con l’abbonamento. Il settore, infatti, non esiste fisicamente all’interno dell’impianto, ma rappresenta un’iniziativa per rafforzare il legame tra squadra e tifoseria in questo momento non proprio semplicissimo per la società.