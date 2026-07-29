Siracusa, Giulia Maria Gallaro alla finale nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”

Attualità · A Valverde

“Una Ragazza per il Cinema” rappresenta da oltre trent’anni un’importante vetrina, un concorso che negli anni ha saputo valorizzare non soltanto l’immagine, ma soprattutto personalità, talento, capacità espressive e qualità artistiche delle partecipanti, grazie al lavoro dei patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo.

Siracusa era presente con il talento e la bellezza di Giulia Maria Gallaro, 22 anni, laureanda in Giurisprudenza all’Università di Parma, che rappresenterà la città aretusea e la Sicilia alla Finale Nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”.

La giovane siracusana ha conquistato l’accesso alla Finale Nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”, durante la finale regionale svoltasi a Valverde il 26 luglio, dove si è distinta nelle diverse prove previste dal concorso: dalle uscite in passerella alla presenza scenica, dall’eleganza al portamento, fino alla prova talento.

Proprio quest’ultima ha rappresentato uno dei momenti più significativi del suo percorso. Giulia ha portato sul palco un monologo scritto interamente da lei, un testo personale e autentico attraverso il quale ha saputo raccontare emozioni e trasmettere la propria sensibilità. La particolarità della sua storia è che Giulia non ha mai frequentato corsi di recitazione né seguito studi specifici nel settore teatrale e un ruolo fondamentale in questo percorso è stato svolto dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, assieme a tutto lo staff di “Una Ragazza per il Cinema”, che hanno creduto nelle sue capacità e l’hanno incoraggiata a mettersi in gioco, aiutandola a scoprire e valorizzare una parte di sé ancora inesplorata.

Ora per Giulia si apre il percorso verso la Finale Nazionale di “Una Ragazza per il Cinema”, che si terrà il 6 settembre al Teatro Antico di Taormina, uno degli appuntamenti più attesi del panorama nazionale, che vedrà la partecipazione di numerosi volti noti del cinema, della televisione e dello spettacolo.