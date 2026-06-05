Siracusa, giuramento per gli esperti della sezione specializzata Agraria del Tribunale

Hanno prestato giuramento gli Esperti della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Siracusa nominati dal Presidente della Corte di Appello di Catania per il biennio 2026-2028.

Si tratta dei dottori agronomi David Bono, originario di Noto, e Vincenzo Cultrera, siracusano, entrambi designati come Esperti effettivi. Per Cultrera si tratta del terzo mandato consecutivo, mentre Bono è stato confermato per la quarta volta, a conferma della professionalità e dell’esperienza maturate nel settore della giustizia agraria.

Nel corso della cerimonia ha inoltre prestato giuramento il dott. Francesco Gurrieri, nominato Esperto supplente.

Un incarico di particolare rilievo quello affidato ai professionisti appartenenti al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, chiamati a supportare l’attività della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale nelle controversie inerenti il comparto agricolo e rurale.

Le nomine rappresentano un importante riconoscimento professionale per gli agronomi coinvolti, chiamati a mettere a disposizione competenze tecniche e conoscenze specialistiche a servizio della giustizia.