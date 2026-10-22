Siracusa, giurano i nuovi consiglieri Chiara Ficara e Nicolò Saetta

Attualità · Consiglio comunale

Giurano i nuovi consiglieri comunali Nicolò Saetta e Chiara Ficara. Stamattina in apertura di del Consiglio comunale si è proceduta con la surroga dei consiglieri comunali Concetta Carbone e Sergio Bonafede.

Nel primo caso, Nicolò Saetta prende il posto della vicepresidente dell’aula Concetta Carbone per la quale è scattata la sospensione a seguito delle note vicende giudiziarie riguardanti l’inchiesta Nexus. Saetta che entra a far parte del gruppo consiliare Francesco Italia Sindaco.

Nel secondo, invece, Chiara Ficara ha preso il posto del dimissionario Sergio Bonafede: prima dei non eletti della lista Mpa, anche lei come gli altri colleghi è confluita nel gruppo consiliare di Grande Sicilia.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Dopo le operazioni di surroga e i giuramenti, hanno preso parola i consiglieri Ivan Scimonelli e Leandro Marino, rispettivamente Insieme e Forza Italia, per dare il benvenuto ai due nuovi colleghi e rivolgendo un particolare pensiero al dimissionario Sergio Bonafede.

Poi la seduta è proseguita con gli altri punti all’ordine del giorno: le mozioni presentate da Pd e Fdi che chiedono al sindaco Francesco Italia di riferire in aula sulla vicenda Nexus.