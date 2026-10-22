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Siracusa, giurano i nuovi consiglieri Chiara Ficara e Nicolò Saetta

di Ottavio Gintoli ·
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I due nuovi cosiglieri comunali
Saetta e Ficara

Giurano i nuovi consiglieri comunali Nicolò Saetta e Chiara Ficara. Stamattina in apertura di del Consiglio comunale si è proceduta con la surroga dei consiglieri comunali Concetta Carbone e Sergio Bonafede.

Nel primo caso, Nicolò Saetta prende il posto della vicepresidente dell’aula Concetta Carbone per la quale è scattata la sospensione a seguito delle note vicende giudiziarie riguardanti l’inchiesta Nexus. Saetta che entra a far parte del gruppo consiliare Francesco Italia Sindaco.

Nel secondo, invece, Chiara Ficara ha preso il posto del dimissionario Sergio Bonafede: prima dei non eletti della lista Mpa, anche lei come gli altri colleghi è confluita nel gruppo consiliare di Grande Sicilia.

Dopo le operazioni di surroga e i giuramenti, hanno preso parola i consiglieri Ivan Scimonelli e Leandro Marino, rispettivamente Insieme e Forza Italia, per dare il benvenuto ai due nuovi colleghi e rivolgendo un particolare pensiero al dimissionario Sergio Bonafede.

Poi la seduta è proseguita con gli altri punti all’ordine del giorno: le mozioni presentate da Pd e Fdi che chiedono al sindaco Francesco Italia di riferire in aula sulla vicenda Nexus.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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