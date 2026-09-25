Siracusa, Giuseppe Casella si dimette dal Consiglio comunale: subentra Francesco Ardita

Politica · Palazzo Vermexio

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Giuseppe Casella lascia il Consiglio comunale di Siracusa, ma resta assessore con delega Decentramento, Servizi demografici ed elettorali, Risorse mare, Rapporti con il Consiglio Comunale, Edilizia residenziale sociale, Società ed Enti partecipati, Sanità, Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo. E a questo punto appare evidente che Casella resterà in Giunta fino alla fine della sindacatura.

Al suo posto è pronto a entrare a Palazzo Vermexio Francesco Ardita, primo dei non eletti nella lista “Francesco Italia Sindaco” alle amministrative del 2023. Casella ha consegnato una brevissima nota indirizzata al segretario generale del Comune, con la quale comunica le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Gli uffici di Palazzo Vermexio hanno già predisposto la proposta di deliberazione per riportare il Consiglio comunale alla sua composizione completa. Il seggio rimasto vacante spetta al candidato che, nella stessa lista del dimissionario, segue immediatamente l’ultimo degli eletti.

E il nome è quello di Francesco Ardita, primo dei non eletti della lista “Francesco Italia Sindaco”, che giurerà dopo la verifica dell’assenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità.