Siracusa, Giuseppe Palazzolo eletto nel Consiglio nazionale di Federfiori

Confcommercio Siracusa e i fioristi della provincia esprimono grande soddisfazione per l’elezione del Presidente provinciale di categoria, Giuseppe Palazzolo, nel Consiglio Nazionale di Federfiori. Un risultato che rappresenta un importante segnale di attenzione verso il gruppo siracusano e un prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto con impegno, passione e spirito di servizio.

L’ingresso di Palazzolo nel massimo organismo nazionale di rappresentanza della categoria premia il dinamismo e la capacità di visione che hanno contraddistinto la sua azione negli anni alla guida della Federfiori provinciale. Sempre pronto a promuovere iniziative collettive, a favorire la partecipazione attiva degli associati e a rappresentarne con determinazione le istanze, Palazzolo ha saputo rafforzare il senso di appartenenza e la coesione del gruppo.

Particolarmente significativo, in tempi recenti, è stato l’acceso dialogo con la Pubblica Amministrazione: un confronto inizialmente complesso, che ha visto la categoria esprimere con fermezza le proprie ragioni, ma che si è poi evoluto in un percorso proattivo e costruttivo. Grazie alle reciproche disponibilità al dialogo e capacità di mediazione, sono stati chiariti i motivi di scontro, ponendo le basi per una collaborazione sempre più concreta e orientata alla valorizzazione del settore florovivaistico locale.

In questo contesto, la Pubblica Amministrazione ha garantito attenzione nei controlli sul territorio contro ogni forma di abusivismo, a tutela dei tanti imprenditori regolari – ambulanti e non – che operano nel rispetto delle regole, della qualità e della sicurezza. Un impegno importante che rappresenta un segnale concreto di rispetto verso le imprese sane del comparto.

“Invitiamo i cittadini a scegliere sempre acquisti regolari, rivolgendosi a operatori autorizzati che garantiscono qualità, tracciabilità e sicurezza dei prodotti“, dichiara Giuseppe Palazzolo. “Soprattutto in vista della prossima festività dell’8 marzo, è fondamentale sostenere le attività del territorio che lavorano con professionalità e nel pieno rispetto delle norme. Comprare regolare significa tutelare il lavoro, la legalità e offrire un prodotto migliore“.

L’elezione nel Consiglio Nazionale rafforza ulteriormente la voce della provincia di Siracusa a livello nazionale e costituisce uno stimolo a proseguire con rinnovato entusiasmo nel percorso di crescita, tutela e promozione della categoria.