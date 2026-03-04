Siracusa, Giuseppe Tringali nel Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Nelle recenti elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), il dottor Giuseppe Tringali, chimico augustano, è stato riconfermato come componente del Comitato Centrale per il quadriennio 2026-2030.

Unico rappresentante della Sicilia tra i 15 professionisti chimici e fisici che compongono l’organo operativo nazionale, Tringali vanta un percorso di consolidata esperienza: già Presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Siracusa (di cui è stato fondatore), è attualmente componente del Comitato scientifico della Fondazione Luigi Einaudi (con delega alle tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile) e della rivista CoRes, periodico nazionale di Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

Nel nuovo mandato Tringali sarà particolarmente impegnato nel riordino normativo relativo all’attività dei Chimici di Porto. In qualità di delegato della Federazione, parteciperà al tavolo tecnico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la definizione dei decreti attuativi di settore, contribuendo a rafforzare il ruolo e le prerogative dei professionisti chimici in un ambito strategico per la sicurezza e l’economia marittima-portuale.

Un appuntamento di rilievo internazionale sarà rappresentato dalle Olimpiadi Internazionali della Chimica (IChO 2028), la cui 60ª edizione si svolgerà a Messina dal 2 all’11 luglio 2028. L’evento porterà in Sicilia centinaia di giovani talenti da oltre 100 Paesi, offrendo un’occasione straordinaria per valorizzare la professione chimica, promuovere le eccellenze scientifiche italiane e rafforzare la sinergia tra Ordini territoriali, atenei siciliani e istituzioni.

“Essere nuovamente chiamati a rappresentare i colleghi chimici e fisici siciliani a livello nazionale – dichiara il dott. Tringali – è un onore e una grande responsabilità. Lavoreremo con impegno per tutelare e valorizzare le nostre professioni, in particolare in settori chiave come la portualità e la formazione scientifica delle nuove generazioni.”