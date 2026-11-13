Siracusa, giustizia civile “paralizzata”: il Csm blocca il trasferimento di un giudice

Attualità · Giustizia

La giustizia civile a Siracusa attraversa una fase di forte difficoltà, con interi settori del Tribunale descritti come “di fatto paralizzati” e l’impossibilità, segnalata dalla presidenza dell’ufficio giudiziario, di garantire un servizio minimo in tutte le materie della Prima Sezione Civile. È il quadro che emerge dagli atti del Consiglio superiore della magistratura, nell’ambito della vicenda relativa al trasferimento temporaneo del giudice Alfredo Spitaleri alla Corte d’Appello di Catania.

La Settima Commissione del Csm ha proposto all’unanimità di non approvare il provvedimento, accogliendo le criticità sollevate dalla presidente del Tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo. La proposta è stata inserita nell’ordine del giorno speciale, Sezione B, del plenum dell’11 novembre, riservato alle pratiche sulle quali è già stata raggiunta l’unanimità in Commissione e per le quali non è stata richiesta la trattazione nell’ordine del giorno ordinario.

La vicenda nasce dal decreto del 29 settembre scorso con cui il presidente della Corte d’Appello di Catania aveva disposto l’applicazione a tempo pieno di Spitaleri, attualmente in servizio alla Seconda Sezione Civile del Tribunale aretuseo, alla Prima Sezione Civile della Corte etnea per sei mesi, con possibilità di rinnovo. Una destinazione alla quale lo stesso magistrato aveva dato la propria disponibilità.

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La decisione aveva però incontrato l’opposizione della presidente del Tribunale di Siracusa, che aveva presentato osservazioni il 18 settembre, successivamente ribadite il primo ottobre. Anche il Consiglio giudiziario, nella seduta del 23 settembre, aveva espresso a maggioranza parere contrario.

Al centro della controversia, le condizioni degli organici dei due uffici giudiziari. La Corte d’Appello di Catania aveva motivato la necessità di ricorrere a un magistrato esterno richiamando le difficoltà della propria Prima Sezione Civile e una scopertura effettiva del personale pari al 17,07%. Al Tribunale di Siracusa, invece, la scopertura risultava del 10%, destinata a salire al 14,28% con l’eventuale applicazione di Spitaleri.

Numeri che, secondo le osservazioni della presidente del Tribunale siracusano, non rappresentavano adeguatamente le difficoltà organizzative dell’ufficio. A Siracusa risultano infatti vacanti due posti di presidente di sezione sui quattro previsti, compreso quello della Seconda Sezione Civile.

Ancora più critica la situazione della Prima Sezione Civile, dove trasferimenti e assenze hanno determinato una condizione descritta negli atti come una sostanziale paralisi di entrambi i settori. Nel documento si evidenzia che “non si è in grado di assicurare un pur minimo servizio giustizia in tutte le materie della Prima Sezione Civile”.

Le difficoltà riguardano anche la Seconda Sezione Civile, alla quale appartiene Spitaleri. La presidente del Tribunale ha segnalato che l’eventuale applicazione del magistrato alla Corte d’Appello avrebbe lasciato scoperto il suo ruolo, senza risorse disponibili alle quali affidarne la gestione.

A complicare ulteriormente il quadro, la presenza di dieci giudici in attesa della prima valutazione di professionalità e le criticità della sezione penale GIP/GUP, legate al rinvio della presa di servizio di un magistrato già destinato a Siracusa.

Nella proposta della Settima Commissione viene evidenziata soprattutto l’insufficienza della motivazione contenuta nel decreto della Corte d’Appello di Catania. Secondo i consiglieri, il provvedimento non presenta un’effettiva comparazione delle esigenze dei due uffici, né chiarisce adeguatamente perché le necessità della Corte debbano prevalere su quelle del Tribunale di Siracusa. Negli atti viene inoltre richiamata la prossima copertura di due posti di consigliere alla Corte d’Appello.

Da qui la proposta unanime di non approvare il decreto del 29 settembre, per un vizio di motivazione già evidenziato dal Consiglio giudiziario e contestato dalla presidente del Tribunale siracusano.

Il caso, al di là della destinazione temporanea di un singolo magistrato, porta alla luce una questione più ampia: le difficoltà organizzative del Tribunale di Siracusa e il rischio che un’ulteriore riduzione delle risorse possa aggravare una situazione già descritta come particolarmente critica dagli stessi vertici dell’ufficio giudiziario.