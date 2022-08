Siracusa, Glenda Raiti candidata del Pd alle prossime elezioni politiche

Non c’è Fausto Raciti, che appena 4 anni e mezzo fa era stato “imposto” come capolista, c’è Glenda Raiti. Questo l’esito delle liste presentate dal PD in Sicilia. Scelte che per certi aspetti sorprendono visto che la segreteria nazionale di fatto ha “annullato” la presenza dei “Giovani Turchi” e di “base riformista” sia a Siracusa, sia nel resto della Regione.

“Il Partito democratico ha deciso di non ricandidarmi alle elezioni politiche – commenta sui social il parlamentare nazionale Fausto Raciti -. Posso fare a meno del Parlamento e soprattutto il Parlamento può fare a meno di me, ci sono esclusioni certo più significative. Continuerò la mia militanza senza farmi risucchiare dal vortice di rancori che continua a dominare i cicli politici del Partito democratico. Ho un’esperienza ricca, di cui sono profondamente grato alle persone che mi hanno accompagnato negli anni alla guida della Sinistra giovanile, dei Giovani democratici e del Partito democratico in Sicilia. Ultimo dei Mohicani, il partito mi ha permesso un percorso politico così bello senza venire da una famiglia di cognomi o redditi importanti. Sono entrato in Parlamento a 28 anni e uscirne a 38 è un fatto fisiologico, per quanto dettato dalla mia lealtà ad un’area politica che ha espresso non di rado posizioni disallineate e da dinamiche di facile lettura per i pochi appassionati che scorreranno le liste siciliane e che stanno seguendo l’andamento della campagna delle regionali. Non è questo però il tempo dei bilanci. Ho fatto e continuerò a fare del mio meglio a servizio delle ragioni che ritengo proprie della sinistra riformista.”

L’ex ministro Giuseppe Provenzano, l’ex segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, e Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, come prevedibile sono invece tra i candidati in Sicilia schierati dal partito guidato da Enrico Letta nelle prossime elezioni politiche.

Ecco, nel dettaglio, le candidature al Plurinominale (proporzionale) e all’uninominale.

Camera Sicilia 1 Plurinominale 1: Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile;

Camera Sicilia 1 plurinominale 2: Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio;

Camera Sicilia 2-plurinominale 1: Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Simona Caudo;

Camera Sicilia 2-Plurinominale 2: Valentina Scialfa, Cristina Buffa, Francesco Laudani;

Camera Sicilia 2-Plurinominale 3: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giuseppe Calabrese, Valentina Abaro;

Camera Sicilia 1-Uninominale 1: Erasmo Palazzotto;

Camera Sicilia 2-Uninominale 2: Gigi Bellassai;

Camera Sicilia 2-Uninominale 3:Valentina Scialfa;

Camera Sicilia 2-Uninominale 5: Giuseppe Arena;

Camera Sicilia 2-Uninominale 6: Felice Calabrò

Senato Sicilia Plurinominale 1: Annamaria Furlan, Antonello Cracolici, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi;

Senato Sicilia Plurinominale 2: Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonella Russo;

Senato Sicilia Uninominale 6: assegnato al PD.