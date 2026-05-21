Siracusa, gli accessi al mare e i solarium. Controcorrente chiede un confronto pubblico con l’assessore Pantano e con il sindaco Italia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Massimo Fiumara, Sebastiano Musco, Michele Mangiafico, Roberta Campisi, Omar Giardina, Giuseppe Vitale e Fabio La Gioia del movimento Controcorrente sulla situazione dei Solarium a Siracusa.

“Non si comprende come nella nostra città, ogni anno, si ripeta puntualmente lo stesso identico film: ritardi, inefficienze e totale assenza di programmazione sull’apertura dei solarium, delle piattaforme comunali e degli accessi pubblici al mare.

Eppure la Regione Siciliana, con il D.D.G. n. 388 del 23 marzo 2026 relativo alla stagione balneare 2026, ha già fissato ufficialmente il periodo della stagione estiva dal 1° maggio al 31 ottobre 2026, indicando chiaramente la necessità di garantire sicurezza, fruibilità e accessibilità delle aree balneari pubbliche a cittadini e turisti. Siracusa, invece, continua ad arrivare impreparata.

Emblematica è la vicenda di via Iceta, dove per anni un condominio aveva addirittura chiuso con un muretto l’accesso alla spiaggia pubblica. Ricordiamo che il Comune aveva già stanziato i fondi per abbattere il muro e realizzare una scala di accesso, con lavori che avrebbero dovuto essere completati già nel 2025.

Successivamente, però, abbiamo scoperto l’ennesimo paradosso amministrativo: il Comune aveva “dimenticato” di stanziare i fondi necessari per realizzare la passerella che avrebbe consentito ai bagnanti di raggiungere in sicurezza la spiaggetta di via Iceta. Sembra una barzelletta, ma purtroppo è la realtà che i siracusani vivono da anni sotto l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia.

Ancora più incomprensibile è il continuo accentramento di deleghe nelle mani dell’assessore Enzo Pantano, già responsabile del settore mobilità, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: rotatorie incomplete da oltre due anni, attraversamenti pedonali privi di scivoli per cittadini con disabilità e una viabilità cittadina caratterizzata da ritardi e disservizi continui. Sì, cari cittadini con disabilità: in questa città venite troppo spesso trattati come cittadini di Serie B. I vostri diritti vengono sistematicamente ignorati proprio da chi dovrebbe garantirne il rispetto. E invece di intervenire per risolvere i problemi, il sindaco continua ad affidare deleghe su deleghe sempre agli stessi assessori.

La domanda nasce spontanea: per quale motivo l’assessore Pantano, nominato sin dal primo giorno della seconda sindacatura senza essere stato eletto dai cittadini, continua a gestire settori così delicati senza possedere quelle competenze tecniche che potrebbero giustificare un simile incarico? Abbiamo provato ad approfondire le ragioni dei forti ritardi sulla viabilità e sugli accessi al mare e abbiamo scoperto un fatto gravissimo: ad oggi non risulterebbe ancora redatto un vero cronoprogramma dei lavori.

Fonti interne a Palazzo Vermexio riferiscono che, in questo momento, l’urgenza riguarderebbe esclusivamente la viabilità cittadina. Questo significa che esiste il concreto rischio che anche per questa stagione estiva gli accessi al mare, i solarium e i lavori di via Iceta possano non essere completati. Una situazione inaccettabile per una città turistica come Siracusa. Come movimento ControCorrente ricordiamo all’assessore Pantano e al sindaco Francesco Italia che noi cittadini siamo i loro datori di lavoro e che questo lavoro è lautamente pagato con le nostre tasse. Siamo già in ritardo di tre settimane dall’inizio della stagione estiva e non abbiamo alcun motivo di concedere ulteriori sconti sui tempi di fruibilità del mare.

Per questo vogliamo conoscere con chiarezza tempi certi, responsabilità precise, stato reale di avanzamento dei lavori e chiediamo inoltre di informare la cittadinanza quale sia la qualità dell’acqua ai fini della balneazione. Come movimento ControCorrente chiediamo inoltre un confronto pubblico con l’assessore Pantano e con il sindaco Francesco Italia, affinché i cittadini possano finalmente ottenere risposte concrete e trasparenti. Siracusa merita rispetto, programmazione e servizi degni di una città turistica europea”.