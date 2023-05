Siracusa, gli amici della Dante consegnano a Giovanna Botteri il premio Pier Paolo Conti

Nell’incantevole e suggestiva atmosfera di Villa Politi l’Associazione Gli Amici della Dante di Siracusa venerdì 19 Maggio alle 20,30 consegneranno il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo VIII Edizione a Giovanna Botteri. L’anno scorso il premio è stato consegnato a Ferruccio De Bortoli e quest’anno si è voluta continuare la tradizione di assegnare il premio a volti noti al pubblico.

E Giovanna Botteri è senz’altro un volto amico ai telespettatori soprattutto in questi ultimi mesi che l’abbiamo visto impegnata a raccontare la protesta per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron. Giovanna Botteri è nata a Trieste, dove si è laureata in Filosofia, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia del cinema presso la Sorbona di Parigi ed ha ereditato dal padre Guido Botteri, direttore della sede Rai del Friuli Venezia- Giulia, la passione per il giornalismo.

Nel 1895 ha iniziato a lavorare per la Rai, come inviata speciale ha seguito numerosi e importanti avvenimenti internazionali: nel 1991 il crollo dell’Unione Sovietica e l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia, dal 1992 al 1996 la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo. È stata in Algeria, Sudafrica, Iran e Albania, dove ha seguito la ribellione a Valona nel 1997, per poi documentare la guerra in Kosovo. È stata in Afghanistan nel 2001 durante il rovesciamento del regime talebano e in Iraq durante la seconda guerra del golfo ed ha filmato in esclusiva mondiale nel 2003 i bombardamenti su Baghdad e l’arrivo dei carri armati statunitensi.

Corrispondente della Rai negli Stati Uniti, è dall’agosto 2019 al novembre 2021 in Cina dove si è occupata della pandemia, nota come covid-19, riferendoci quotidianamente l’andamento del contagio in quella parte del mondo. Da dicembre 2021 è corrispondente da Parigi e responsabile dell’Ufficio francese per i servizi Rai. La Botteri parla correttamente l’inglese, il francese e il montenegrino, per via delle origini materne. Donna capace, brillante e poliedrica, basti pensare alla serata finale di Sanremo del 2021 con Amadeus e Fiorello, Giovanna Botteri ha il privilegio straordinario e non facile di comunicare la quotidiana cronaca che domani sarà storia, per questo Gli Amici della Dante le consegneranno il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo VIII Edizione.