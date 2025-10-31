Siracusa, gli confiscano l’auto e lui danneggia una volante con una lastra di marmo

Nel tardo pomeriggio di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura hanno arrestato un uomo di 49 anni per il reato di danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.

Il quarantanovenne era stato fermato alla guida della sua autovettura da un equipaggio delle Volanti che, dopo un breve riscontro, accertava che il mezzo su cui viaggiava era già stato sottoposto a sequestro amministrativo. Per tali ragioni, l’uomo veniva sanzionato e l’autovettura confiscata definitivamente.

Appreso ciò, il quarantanovenne reagiva violentemente e, prelevata una lastra di marmo, la scagliava contro il parabrezza della Volante, danneggiandola.

Dopo le incombenze di rito l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato arrestato e posto ai domiciliari.