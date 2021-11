Siracusa, gli studenti del 14° Istituto Comprensivo K. Wojtyla vincono il Premio Nazionale Federchimica Giovani

Sono stati assegnati oggi i Premi: “Chimica, la scienza che salva il mondo”, l’iniziativa promossa da Federchimica, Federazione nazionale dell’industria chimica, in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione. Alla cerimonia online ha partecipato, con un videomessaggio, anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi sottolineando come “la chimica è, e diventerà sempre più, la disciplina fondante anche per affrontare, in maniera significativa, la trasformazione necessaria ad invertire il cambiamento climatico. Il videomessaggio è disponibile sul canale Youtube di Federchimica https://youtu.be/Wy7Nke-8p9E

Il riconoscimento è destinato alle Scuole Secondarie di Primo Grado di tutta Italia; l’edizione 2021 ha assegnato 26 premi e 13 menzioni speciali. Gli studenti della 2°G del 14° Istituto Comprensivo K. Wojtyla di Siracusa con il progetto “L’acqua, georisorsa da preservare per la salute del nostro pianeta” hanno vinto nella categoria “Ausiliari e specialità chimiche” sostenuta da Aispec, l’Associazione di Federchimica che rappresenta le imprese della chimica fine e specialistica. Alla scuola è stato assegnato un buono da 2.000 euro per l’acquisto di materiale didattico.

La motivazione della giuria è stata la seguente: il lavoro è stato giudicato originale e completo ed è stata particolarmente apprezzata la creatività della realizzazione del logo. Il percorso di preparazione del progetto si è adeguatamente inserito all’interno del curriculo verticale di educazione civica con particolare riguardo all’analisi dei comportamenti dei consumatori e degli impegni volontari messi in campo dall’industria per la tutela dell’ambiente. Molto apprezzato anche il raccordo con il territorio e il confronto con l’esperto del settore.

Oltre a stimolare la curiosità e la conoscenza della chimica tra i giovani, valorizzando il suo contributo nei diversi ambiti della vita quotidiana, il Premio viene proposto, ogni anno, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra Scuola, territorio e imprese chimiche e orientare i ragazzi verso percorsi di studio Stem alle superiori.

“Oggi come domani, per l’industria chimica la materia prima più importante è la ‘materia grigia’ che sta nella testa dei nostri giovani chimici, che ci aiuteranno a costruire il nostro e il loro futuro – così Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica, si è rivolto agli oltre 400 ragazzi collegati – “I vostri brillanti progetti e le vostre idee dimostrano che avete compreso l’importanza decisiva della scienza, per la nostra comunità, come ha dimostrato l’esperienza del Covid-19, e anche per il vostro percorso di studi. Il mondo – ha concluso Lamberti – non aspetta altro che la vostra visione, capacità, determinazione e freschezza. E l’industria chimica vuole poter contare su risorse motivate e appassionate, come voi, per progettare il futuro”.

Nonostante l’emergenza Covid-19 e il protrarsi della Dad, la partecipazione al Premio Nazionale Federchimica Giovani non è mancata neanche nell’edizione 2020-2021. Sono stati oltre 300 i lavori, di ottima qualità, che hanno coinvolto 4.600 studenti e che hanno saputo raccontare, in modo originale e creativo, come la chimica sia parte integrante del nostro quotidiano e sia fondamentale nelle grandi sfide sociali e ambientali che ci attendono.