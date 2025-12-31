Siracusa, gli studenti del Giaracà studiano e approfondiscono l’evento della Lacrimazione della Madonna

Numerosi sono gli istituti scolastici che ogni anno organizzano incontri di istruzione per gli alunni alla scoperta della storia di Siracusa e del Quadretto raffigurante il Cuore Immacolato di Maria, che versò lacrime umane dal 29 agosto all’1 settembre 1953: un fatto storico visto da migliaia di testimoni, fissato dalla macchina fotografica e dalla cinepresa, comprovato dalle analisi chimiche eseguite da una commissione scientifica.

Nella mattinata di lunedì 29 dicembre 2025, due classi del 10º Istituto Comprensivo “E. Giaracà” di Siracusa hanno studiato ed approfondito l’evento storico della Lacrimazione della Madonna di Siracusa.

I due PON – dal tema “Conoscere il proprio territorio” e “Valorizziamo la nostra città” – hanno coinvolto una classe quinta della primaria e una classe prima della secondaria di primo grado, coordinati da docenti e tutor, alla scoperta della storia della Madonnina, visitando la Casa del Pianto, il Santuario e vedendo a scuola il docufilm “Piange una Madre” prodotto televisivo di TV2000.

Una sorprendente esperienza per i piccoli studenti, che con curiosità, interesse e meraviglia si sono accostati all’evento, studiando a fondo ogni particolare. Una scelta della dirigente Scolastica, Domenica Nucifora e delle docenti promotrici dei PON, Nicolina Voi, Laura Ietta, Adriana Barrera e Laura Rubino che hanno inserito la storia della Madonna delle Lacrime all’interno della conoscenza del territorio e della sua valorizzazione.

La Madonna delle Lacrime dal 1953 è entrata di diritto nella più importante storia di Siracusa, della Sicilia e del mondo. Prima di essere un fatto di devozione è un fatto storico che ha interessato ogni fascia della popolazione di Siracusa del 1953 che ha visto e può testimoniare, ancora oggi, un fenomeno del tutto straordinario.