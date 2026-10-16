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Siracusa, gli studenti in corteo per il “No Meloni Day”

di Oriana Gionfriddo ·
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Il corteo degli studenti sfila per le strade di Siracusa. La manifestazione è organizzata da Opposizione studentesca alternativa (Osa) e fa parte di una mobilitazione nazionale, il “No Meloni Day”, che oggi, venerdì 16 ottobre, arriva anche in città. Il corteo è partito alle 9.30 da piazza Euripide.

Lo slogan scelto dagli organizzatori è “Fare come in Francia”. Sono quattro le ragioni della protesta indicate da Osa.

 

Le richieste degli studenti

-No al tetto agli stranieri. Gli studenti chiedono il ritiro del provvedimento che fissa un limite agli alunni stranieri nelle classi. Per Osa è propaganda, razzismo di Stato, selezione di classe

-Soldi alla scuola, non alla guerra. Gli organizzatori chiedono di destinare all’edilizia scolastica i 13 miliardi previsti per i nuovi armamenti.

-No alla riforma degli istituti tecnici e professionali.

-Stop al caro vita e al caro benzina.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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