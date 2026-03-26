Siracusa, gli ultras a sostegno dei ragazzi di “Inclusione in Movimento Siracusa For Inclusion”

Un gesto di grande vicinanza e sostegno quello dei tifosi del Siracusa Calcio nei confronti dei ragazzi di “Inclusione in Movimento Siracusa For Inclusion”, impegnati nelle finali regionali del campionato FIGC DCPS.

Oggi pomeriggio, verso le 16, all’istituto Sant’Angela Merici, una rappresentanza della tifoseria azzurra ha incontrato gli atleti per consegnare uno striscione di incoraggiamento che accompagnerà la squadra a Palermo, dove sabato si disputeranno le finali.

L’iniziativa, promossa dal gruppo ultras “Nun ci semu ca testa”, si inserisce in un clima di grande entusiasmo e partecipazione: l’obiettivo delle due squadre è conquistare il pass per le finali nazionali di Coverciano, nell’ambito del campionato della FIGC – Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS).

Durante l’incontro, i tifosi hanno donato sciarpe, gadget e uno striscione motivazionale, trasmettendo energia e supporto ai ragazzi in vista di un appuntamento così importante. “Ringrazio i ragazzi – ha dichiarato Gaetano Migliore – è stata una visita che abbiamo apprezzato tanto. Speriamo di averli ancora nostri graditi ospiti per festeggiare importanti risultati“.

Un momento di sport e inclusione che testimonia ancora una volta il forte legame tra la città, la tifoseria e le realtà che promuovono valori sociali attraverso il calcio.