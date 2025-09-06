Siracusa, Global Sumud Flotilla: rinviata la partenza dalla Sicilia. Si attendono altre imbarcazioni

La partenza dalla Sicilia non è più prevista per domenica 7 settembre, ma è stata spostata nei giorni successivi per rispettare i tempi tecnici delle partenze dalla Tunisia e di quelle già in viaggio da Barcellona per le quali è disponibile un sistema di tracciamento dal vivo su globalsumudflotilla.org. Afferma Maria Elena Delia: “Siamo pronti, ma dobbiamo capire che la dimensione della nostra missione è globale, non nazionale. Le partenze dalla Sicilia non possono essere scollegate al resto, ma avverranno in concerto con il resto della Global Sumud Flotilla. Non possiamo indicare con esattezza una data di partenza, ma questa avverrà solo quando le barche saranno salpate da Tunisi“.

Rimane confermato l’appuntamento con la mobilitazione nazionale di Roma, con la fiaccolata prevista in partenza alle 19 da Piazza Vittorio fino a Piramide, atteso un elevato livello di partecipazione popolare, comprendente personalità dello spettacolo, rappresentanze politiche, associazionistiche e sociali. La manifestazione sarà caratterizzata da performance spontanee, proiezioni e musica dal vivo.





Sono vietate bandiere, vessilli o altri simboli di appartenenza a gruppi o partiti politici. Ammesse solo le fiaccole e le bandiere della Palestina.