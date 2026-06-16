Siracusa, Gradenigo: “In città assenza cronica di servizi igienici pubblici”

“L’assenza cronica di servizi igienici pubblici nella nostra città non è una novità eppure basterebbe poco per mettere a disposizione almeno i pochi che abbiamo”. Così Carlo Gradenigo, ex assessore del Comune di Siracusa.

“Un esempio sono i Villini dove con l’apertura di un cancelletto adiacente ai servizi igienici di via Foro Siracusano e la realizzazione di una banale cartellonisitica all’interno del parco che ne indichi il breve sentiero interno per raggiungerli, si potrebbe mettere a sistema e riabilitare una struttura oggi nascosta e poco accessibile offrendo un servizio “pubblico” a turisti e residenti, disincentivando al contempo gli atti osceni di coloro che fanno i propri bisogni dietro gli alberi e le siepi del parco. – continua – L’impresa (perché di questo parliamo) di far aprire giornalmente quel cancello era riuscita per qualche mese nel 2021. Da allora tutto è ripiombato nell’oblio. Non servono investimenti, nessun appalto, solo un piccolo intervento di buon senso per aprire quel lucchetto la mattina e richiuderlo la sera, come tutti gli altri. Ma che ci vuole?”