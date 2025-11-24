Siracusa, Gradenigo su depurazione e Ias: “il vero nodo è il riuso agricolo dell’acqua”

Il caso del depuratore consortile IAS di Priolo ha riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema della depurazione a Siracusa. Tuttavia – come sottolineato da Carlo Gradenigo, presidente di Lealtà e Condivisione – nel dibattito continua a sfuggire un elemento decisivo: il riuso agricolo delle acque depurate. Un aspetto più volte richiamato negli ultimi anni, fondamentale in un contesto di crisi idrica, economica e ambientale, ma troppo spesso ignorato da chi considera i reflui civili come un semplice rifiuto da scaricare in mare.

Eppure, come spiega Gradenigo, con l’approvazione della nuova Direttiva europea 2024/3019, dal novembre scorso questo principio diventa obbligatorio per legge. Tutti gli impianti dimensionati per oltre 150.000 abitanti equivalenti – e quello IAS ne prevede 420.000 – entro il 2039 dovranno dotarsi di trattamento terziario, eliminare azoto e fosforo in eccesso e redistribuire obbligatoriamente l’acqua ai campi, contribuendo a contrastare siccità e sovrasfruttamento delle falde, oggi imputabile all’agricoltura per il 50–70% dei consumi complessivi.

Secondo Lealtà e Condivisione, il riuso agricolo nel territorio siracusano non può prescindere da due fattori tecnici e territoriali. Il primo è quello della salinità dell’acqua potabile attuale: “L’acqua prelevata dai pozzi e distribuita in città presenta un contenuto salino eccessivo, che si riflette nel refluo – spiega Gradenigo -. Questo impedisce il riuso irriguo, poiché una simile acqua rischia di degradare la fertilità dei suoli agricoli.”

Altro punto è quello delle localizzazione delle aree agricole. “L’intero comprensorio agricolo e le infrastrutture del Consorzio di Bonifica si trovano a sud della città – spiega il presidente di L&C -. L’area a nord, salvo rare eccezioni, è saturata dal polo petrolchimico, rendendo impossibile qualsiasi reimpiego in quella direzione.”

Qualunque progetto la Regione o il Commissario intenderanno avanzare sul futuro dell’IAS, per Gradenigo, deve quindi partire da due priorità: redigere il progetto esecutivo per il ripristino dell’acqua potabile a Siracusa, come previsto dal contratto del gestore SIAM e attuare gli obiettivi del Piano d’Ambito 2021, ovvero l’affinamento dei reflui di Siracusa per il riuso agricolo e lo smaltimento degli eccessi verso la zona industriale tramite la galleria Ciane, liberando finalmente il Porto Grande dagli scarichi.

“Siamo alla vigilia dell’affidamento all’ATI del servizio idrico per i prossimi trent’anni – conclude Gradenigo – e non possiamo più permetterci di sprecare tempo e risorse ambientali continuando a mettere pezze che si rivelano sempre peggiori del buco. Un sistema che nel 2026 considera ancora l’acqua reflua un rifiuto da allontanare in mare rischia di essere fuorilegge già nei primi dieci anni di esercizio“.