Siracusa, Granata: “basta consumo di suolo: rigeneriamo e rendiamo sicura la nostra città”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fabio Granata, assessore alla Cultura a Siracusa.

“Basta consumo di suolo: rigeneriamo e rendiamo sicura la nostra città. La gravissima emergenza legata alle perturbazioni climatiche che stanno colpendo la Sicilia Orientale e la nostra Città, imporrebbe di mettere da parte ogni polemica per lavorare insieme nella giusta direzione al fine di rigenerare il suolo, le coste, le strade, i quartieri della nostra bella città. Appaiono surreali, per questo, alcune baldanzose prese di posizione di chi vorrebbe semplicemente e solo continuare a riversare cemento sul suolo e sulle coste cittadine e solo per salvaguardare i propri interessi speculativi. Si deve invece aprire subito una coraggiosa riflessione sul forsennato consumo del suolo avvenuto in Sicilia e a Siracusa negli ultimi trent’anni, dinamica che ha reso impermeabili i terreni, occluso il deflusso delle acque, stravolto antiche canalizzazioni e che rischia di subire un ulteriore e inedito attacco attraverso la follia di centinaia di ettari di terreno agricolo e boschivo da utilizzare per l’impianto di migliaia di pannelli fotovoltaici, anche in prossimità della nostra città.

Occorre invece subito un cambio di rotta, bloccando o revocando immediatamente da parte della Regione ogni autorizzazione al consumo di nuovo suolo. Bisogna essere grati per l’esistenza dei Piani Paesaggistici che, pur con qualche limite, riescono a salvaguardare il paesaggio e il Patrimonio materiale e immateriale cosi come intuimmo da legislatori: Paesaggio e Patrimonio su cui fondare un avvenire prospero ed equilibrato, Paesaggio e Patrimonio che sono il piu importante lascito per i nostri figli, sacrificando qualche nuova palazzina di cui nessuno avverte il bisogno.

Bisogna piantare migliaia di alberi, riaprire le occlusioni al corso delle acque, demolire le opere costruite abusivamente e intensificare i tanti interventi sulle facciate del Patrimonio edile esistente, cosi come alcuni importanti normative attuali stanno determinando, rendendo più bella la Città e dando opportunità di lavoro a Maestranze e progettisti.

La più grande e indispensabile infrastruttura su cui investire le enormi risorse che arriveranno con il Pnrr deve essere la rigenerazione completa della città e del territorio, la messa in sicurezza delle nostri quartieri e delle nostre campagne. Bloccando definitivamente le piccole e grandi speculazioni sulla pelle dei siracusani e degli interessi della città”.