Siracusa, grande partecipazione all’incontro “SÌ al Referendum sulla Giustizia” promosso da Noi Moderati

Si è svolto ieri al Grande Albergo Alfeo di Siracusa, l’incontro pubblico promosso da Noi Moderati a sostegno del “SÌ” al Referendum sulla Giustizia.

Un appuntamento partecipato e qualificato, che ha visto la presenza di esponenti del mondo politico e delle professioni forensi, a conferma dell’interesse e della centralità del tema nel dibattito pubblico.

Dopo i saluti istituzionali dell’Avv. Pierluigi Chimirri, dell’Avv. Nino Campisi e dell’Avv. Massimo Dell’Utri, si sono susseguiti gli interventi dell’On. Enzo Bianco (PD), della Dott.ssa Monica Marchionni, Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa, e dell’Avv. Antonio Randazzo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa.

Il confronto, moderato dal Dott. Peppe Germano, Vice Coordinatore regionale di Noi Moderati, ha affrontato in modo approfondito i temi della responsabilità, delle garanzie e dell’efficienza del sistema giudiziario, evidenziando la necessità di riforme capaci di rafforzare la credibilità dello Stato e la tutela dei cittadini.

A concludere i lavori è stato l’On. Saverio Romano, Coordinatore politico nazionale di Noi Moderati ed ex Ministro, che ha ribadito l’impegno del movimento per una giustizia più equa, moderna e realmente al servizio dei cittadini.

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo aperto e trasversale, confermando la volontà di Noi Moderati di contribuire in modo serio e costruttivo al dibattito sulle riforme istituzionali.