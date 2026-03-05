Siracusa, grande partecipazione per l’incontro Confcommercio sulle leve strategiche dell’hospitality

Si è svolto oggi, giovedì 5 marzo 2026, l’incontro promosso da Confcommercio Siracusa dal titolo “Leve strategiche dell’hospitality per garantire una guest experience memorabile”, un momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore ricettivo della provincia.

Ad aprire i lavori, dopo la registrazione dei partecipanti, è stato il Presidente provinciale di Confcommercio Siracusa, Francesco Diana, che nei saluti istituzionali ha sottolineato l’importanza strategica dell’accoglienza per il territorio: «Il nostro comparto turistico deve puntare sempre più sulla qualità e sulla professionalità. L’ospitalità non è soltanto un servizio, ma un’esperienza che il visitatore vive e racconta. Investire in reputazione, competenze e sostenibilità significa investire nel futuro economico della nostra provincia».

A lanciare spunti di riflessione e suggerimenti sono intervenuti soci di diversi comparti, in una logica di rete efficiente ed efficace che mette professionalità diverse a confronto per promuovere anche soluzioni concrete e operative.

Fausto Migneco, guida turistica che negli anni ha raccolto il sentiment dei visitatori nella nostra provincia, ha posto l’attenzione sul valore dell’accoglienza e sull’importanza della reputazione dal punto di vista del turista: «Oggi il cliente sceglie sulla base di ciò che legge e percepisce online. La reputazione è un capitale costruito giorno dopo giorno. Ogni dettaglio dell’esperienza incide sul racconto che il turista farà della struttura e del territorio».

Pietro Clementi, esperto di cleaning professionale, ha approfondito il tema della cura dei dettagli, evidenziando il ruolo del grooming alberghiero come leva gestionale: «La qualità percepita nasce dall’integrazione tra estetica, organizzazione ed efficienza operativa. La pulizia e l’ordine non sono elementi accessori, ma fattori determinanti nella valutazione complessiva dell’ospite».

Andrea Formosa, conoscitore dei sistemi di climatizzazione, ha invece concentrato il proprio intervento sulla sostenibilità come scelta concreta e competitiva: «Parlare di sostenibilità significa adottare soluzioni reali, dal green cleaning all’efficientamento energetico. Non è solo una responsabilità ambientale, ma un vantaggio competitivo per le strutture che vogliono distinguersi».

Ampio spazio è stato dedicato anche al capitale umano, con l’intervento della formatrice Nancy Russo, che ha evidenziato il valore delle competenze relazionali: «Le soft skills fanno la differenza nell’esperienza dell’ospite. Investire nella formazione e nel benessere dei team significa costruire ambienti di lavoro coesi ed efficienti, capaci di offrire un servizio di qualità superiore».

A moderare l’incontro la direttrice Virginia Zaccaria, che ha guidato il confronto tra relatori e pubblico. “L’evento conferma la volontà di Confcommercio Siracusa di sostenere attivamente il comparto ricettivo locale, fornendo strumenti, visione strategica e occasioni di aggiornamento per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione”.

Un’iniziativa che, come ribadito in chiusura dal Presidente Diana, rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio: fare rete, accrescere le competenze e valorizzare l’identità dell’ospitalità siracusana per renderla sempre più competitiva e memorabile.