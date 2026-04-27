Siracusa, Grande Sicilia scuote la maggioranza: chiesta una verifica politica in Giunta

Vermexio… abbiamo un problema. Parafrasando una celebre citazione riferita alla missione Apollo 13, qui non c’è alcun guasto tecnico, ma politico. E a stigmatizzare quello che tutti gli osservatori politici stanno notando da qualche tempo. La maggioranza in Consiglio comunale non c’è più, nella migliore delle ipotesi traballa (per usare un eufemismo), nella peggiore invece è arrivata al capolinea. Se volessimo restare in una via di mezzo: urge un azzeramento della Giunta e un rilancio amministrativo. E a firmarlo è il gruppo di Grande Sicilia, attraverso una nota del commissario cittadino Emiliano Bordone e della capogruppo Giovanna Porto, indirizzata al sindaco Francesco Italia e, per conoscenza, agli assessori comunali e ai consiglieri comunali di maggioranza.

Il gruppo di Grande Sicilia, infatti, rappresenta oggi la componente più consistente in Consiglio comunale, con 7 consiglieri su 32, oltre alla presenza in Giunta con due assessori. Si potrebbe definire “un’azionista di maggioranza nella maggioranza”, ma il dato richiama evidentemente una responsabilità politica netta rispetto alle decisioni assunte da questa amministrazione, non una semplice collaborazione esterna. Eppure, come detto, nelle ultime settimane sono stati lanciati numerosi segnali di malcontento, con il gruppo che più volte è uscito dall’aula lasciando l’opposizione a fare (e disfare) il lavoro.

Siracusa, il Consiglio comunale va avanti solo con la minoranza. L’opposizione: “abbiate un sussulto di dignità istituzionale” Riceviamo e pubblichiamo una nota dei consiglieri di minoranza Damiano De Simone, Cosimo Burti, Luigi Gennuso, Alessandra Barbone, Leandro Marino, Toti La Runa (FI), Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo (PD), Paolo Cavallaro, Paolo Romano (FdI), Ivan Scimonelli, Francesco Vaccaro, Daniela Rabbito (Lista Insieme) dopo il Consiglio comunale di ieri.“Oggi la minoranza ha dimostrato senso […]

Mai come oggi, dunque, serve un chiarimento complessivo sulle priorità dell’Amministrazione e sul metodo di lavoro all’interno della maggioranza, spesso lasciato al caso o all’iniziativa dei singoli, per questo si stimola il sindaco Francesco Italia a convocare una riunione e provare a rilanciare l’attività politica da qui fino a fine sindacatura (che sia un anno, in caso di elezioni anticipate, o due se dovesse arrivare a fine mandato).

Azzerare, ricominciare, rimescolare le carte e magari aprire ad altre forze politiche (magari Forza Italia, con cui Azione flirta da tempo, o Insieme, corteggiata da mesi), seppur con il rischio di perdere pezzi iniziali, per riuscire a dare slancio e maggiore sicurezza in aula, a un’amministrazione che contro questa opposizione ha dimostrato di non avere i numeri per portare avanti i propri progetti.