Siracusa, grande successo per la finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

La finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, svoltasi venerdì 29 maggio, presso il VII Istituto Comprensivo “G.A. Costanzo” di Siracusa, ha riscosso un grande successo, si è riscontrato un entusiasmo non comune ed è stata caratterizzata da una precisione millimetrica. La kermesse grafica ha visto confrontarsi i migliori studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’intera provincia di Siracusa, in una sfida intensa, giocata a colpi di squadre, compassi, matite e gomme. La competizione, che verifica l’accuratezza geometrica nel disegno, la pulizia dei tratti e la capacità di visione spaziale, ha dato lustro alle eccellenze del territorio in campo tecnico. A conclusione delle prove disputate, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla proclamazione dei tre vincitori: si è classificata prima la studentessa Sbriglio Desirèe, facente parte del VII Istituto Comprensivo Costanzo di Siracusa; si è classificata seconda la studentessa Marzullo Zaira dell’I.C. D. del Costa di Augusta e si è classificata terza la studentessa Di Bari Cloe dell’I.C. Vittorini di Siracusa. Grazie allo straordinario successo ottenuto, la neocampionessa provinciale proseguirà il proprio sogno, il viaggio continuerà verso una possibile vittoria: giungerà a rappresentare l’intera provincia nel corso della finalissima nazionale che si svolgerà a Rieti. A sostenerla nell’importante avventura che l’attende, ci saranno la sua insegnante, la prof.ssa Giuliana Baffo, e la prof.ssa Serena Carrabino, referente del progetto per la provincia di Siracusa, docente in servizio presso il II I.C. “A. Manzoni” di Priolo Gargallo, l’Istituto polo che ha tenuto il coordinamento e che ha curato l’intera gestione della manifestazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente della scuola polo, prof.re Enzo Lonero, per la sensibilità e la lungimiranza nell’aver sposato, già lo scorso anno, quello che è un davvero un fantastico progetto di valenza nazionale che mira alla valorizzazione e all’approfondimento di una delle materie STEM ovvero la Tecnologia, mettendola in risalto per l’importanza ch’essa merita e per l’alta formazione a cui mira. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i dirigenti degli Istituti partecipanti, alla dirigente scolastica del VII I.C. “G.A. Costanzo”, prof.ssa Lenora Coco, che ha da subito accolto la realizzazione dell’importante competizione con grande entusiasmo, mettendosi immediatamente a disposizione. Doverosi e sentiti ringraziamenti sono stati rivolti ai DSGA degli Istituti e, in particolar modo, al dott. Giuseppe Failla, della scuola polo, ai collaboratori scolastici e ai genitori degli alunni, in quanto li hanno supportati con grande entusiasmo e ai tanti docenti che si sono prodigati, con grande impegno e solerzia, curando la formazione di tutti gli alunni partecipanti: i prof.ri Virginia Gulino, G. Carbè, S. Giuliano, Rita Marletta, A. Circo, C. Coppola, V. Cirinà, G. Novello, C. Zappulla, P. Cultrera, Giuliana Baffo e G. Zurzolo.

A sostenere la manifestazione, vi sono stati anche alcuni sponsors: l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Siracusa, ASD Eventi Danza Sicilia, Pixel Augusta, Sarabanda Augusta e Sibeg – Stabilimento Coca-Cola.

“Questa iniziativa – come spiegato dai docenti, a margine della premiazione, – non valorizza solamente le competenze tecniche e geometriche dei ragazzi, ma, riesce a stimolare anche il valore del prodigarsi per una sana competizione, mira a favorire la concentrazione e la passione per una disciplina fondamentale nel percorso di studi scientifici e tecnologici”. La referente provinciale, prof.ssa Serena Carrabino, ha spiegato che “il progetto è fondamentale per coltivare e celebrare il talento, l’impegno e la passione di tanti splendidi studenti, i quali verranno senz’altro premiati anche nella vita. In questi mesi, abbiamo potuto notare passione, impegno e tutta la bellezza dimostrata dai ragazzi nel mettersi in gioco. Ragazzi, siete il nostro orgoglio e rappresentate il futuro di questo territorio!”. A tutti i partecipanti vengono rivolti i complimenti per l’elevato livello dimostrato e a Desirèe Sbriglio viene augurato un grande “in bocca al lupo” da tutta la comunità scolastica per la prossima sfida nazionale che dovrà affrontare. Grazie ad un sogno e a una passione, scoperta sui banchi di scuola, tra squadre, compassi e matite, potrebbe materializzarsi un domani il sogno di diventare ingegneri, geometri o architetti o professori di disegno tecnico, riuscendo ad abbracciare una visione concreta di quello che prima rappresentava solamente un sogno.

“Continuiamo a tracciare linee perché, a volte, quelle linee diventano la base del vostro futuro”, ha concluso la Carrabino.