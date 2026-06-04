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Siracusa, grande successo per la finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico

La kermesse grafica ha visto confrontarsi i migliori studenti delle scuole secondarie di primo grado

La kermesse grafica ha visto confrontarsi i migliori studenti delle scuole secondarie di primo grado

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La finale provinciale del Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, svoltasi venerdì 29 maggio, presso il VII Istituto Comprensivo “G.A. Costanzo” di Siracusa, ha riscosso un grande successo, si è riscontrato un entusiasmo non comune ed è stata caratterizzata da una precisione millimetrica. La kermesse grafica ha visto confrontarsi i migliori studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’intera provincia di Siracusa, in una sfida intensa, giocata a colpi di squadre, compassi, matite e gomme. La competizione, che verifica l’accuratezza geometrica nel disegno, la pulizia dei tratti e la capacità di visione spaziale, ha dato lustro alle eccellenze del territorio in campo tecnico. A conclusione delle prove disputate, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla proclamazione dei tre vincitori: si è classificata prima la studentessa Sbriglio Desirèe, facente parte del VII Istituto Comprensivo Costanzo di Siracusa; si è classificata seconda la studentessa Marzullo Zaira dell’I.C. D. del Costa di Augusta e si è classificata terza la studentessa Di Bari Cloe dell’I.C. Vittorini di Siracusa. Grazie allo straordinario successo ottenuto, la neocampionessa provinciale proseguirà il proprio sogno, il viaggio continuerà verso una possibile vittoria: giungerà a rappresentare l’intera provincia nel corso della finalissima nazionale che si svolgerà a Rieti.  A sostenerla nell’importante avventura che l’attende, ci saranno la sua insegnante, la prof.ssa Giuliana Baffo, e la prof.ssa Serena Carrabino, referente del progetto per la provincia di Siracusa, docente in servizio presso il II I.C. “A. Manzoni” di Priolo Gargallo, l’Istituto polo che ha tenuto il coordinamento e che ha curato l’intera gestione della manifestazione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente della scuola polo, prof.re Enzo Lonero, per la sensibilità e la lungimiranza nell’aver sposato, già lo scorso anno, quello che è un davvero un fantastico progetto di valenza nazionale che mira alla valorizzazione e all’approfondimento di una delle materie STEM ovvero la Tecnologia, mettendola in risalto per l’importanza ch’essa merita e per l’alta formazione a cui mira. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i dirigenti degli Istituti partecipanti, alla dirigente scolastica del VII I.C. “G.A. Costanzo”, prof.ssa Lenora Coco, che ha da subito accolto la realizzazione dell’importante competizione con grande entusiasmo, mettendosi immediatamente a disposizione. Doverosi e sentiti ringraziamenti sono stati rivolti ai DSGA degli Istituti e, in particolar modo, al dott. Giuseppe Failla, della scuola polo, ai collaboratori scolastici e ai genitori degli alunni, in quanto li hanno supportati con grande entusiasmo e ai tanti docenti che si sono prodigati, con grande impegno e solerzia, curando la formazione di tutti gli alunni partecipanti: i prof.ri Virginia Gulino, G. Carbè, S. Giuliano, Rita Marletta, A. Circo, C. Coppola, V. Cirinà, G. Novello, C. Zappulla, P. Cultrera, Giuliana Baffo e G. Zurzolo.

A sostenere la manifestazione, vi sono stati anche alcuni sponsors: l’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Siracusa, ASD Eventi Danza Sicilia, Pixel Augusta, Sarabanda Augusta e Sibeg – Stabilimento Coca-Cola.

“Questa iniziativa – come spiegato dai docenti, a margine della premiazione, – non valorizza solamente le competenze tecniche e geometriche dei ragazzi, ma, riesce a stimolare anche il valore del prodigarsi per una sana competizione, mira a favorire la concentrazione e la passione per una disciplina fondamentale nel percorso di studi scientifici e tecnologici”. La referente provinciale, prof.ssa Serena Carrabino, ha spiegato che “il progetto è fondamentale per coltivare e celebrare il talento, l’impegno e la passione di tanti splendidi studenti, i quali verranno senz’altro premiati anche nella vita. In questi mesi, abbiamo potuto notare passione, impegno e tutta la bellezza dimostrata dai ragazzi nel mettersi in gioco. Ragazzi, siete il nostro orgoglio e rappresentate il futuro di questo territorio!”. A tutti i partecipanti vengono rivolti i complimenti per l’elevato livello dimostrato e a Desirèe Sbriglio viene augurato un grande “in bocca al lupo” da tutta la comunità scolastica per la prossima sfida nazionale che dovrà affrontare. Grazie ad un sogno e a una passione, scoperta sui banchi di scuola, tra squadre, compassi e matite, potrebbe materializzarsi un domani il sogno di diventare ingegneri, geometri o architetti o professori di disegno tecnico, riuscendo ad abbracciare una visione concreta di quello che prima rappresentava solamente un sogno.

“Continuiamo a tracciare linee perché, a volte, quelle linee diventano la base del vostro futuro”, ha concluso la Carrabino.


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