Siracusa, “Grandissimo successo del nuovo Mercato del Contadino.

“Sono state un grandissimo successo le 4 giornate sperimentali del nuovo Mercato del contadino in Largo Ettore Di Giovanni, realizzato su proposta del consigliere Luigi Cavarra. Per noi produttori si tratta di un’esperienza davvero positiva perché possiamo raggiungere molte più persone in una zona della città che da tempo richiedeva un evento come questo. I cittadini e soprattutto gli abitanti del quartiere hanno fin da subito abbracciato con entusiasmo l’iniziativa e sperano che questa diventi un appuntamento fisso: quasi 400 le firme raccolte a tal fine. I mercati del contadino permettono uno scambio virtuoso tra i produttori locali e i cittadini che così possono acquistare prodotti genuini, locali e anche biologici ad un prezzo equo direttamente sotto casa. E infatti la maggior parte degli avventori raggiunge il mercato a piedi, limitando al massimo l’impatto sulla viabilità cittadina. Moltissime le persone che questa mattina ci hanno espresso il loro dispiacere all’idea che il mercato potesse oggi concludersi. Confidiamo quindi che l’ Amministrazione comunale proroghi questo appuntamento settimanale fino a quando non sarà approvato in via definitiva”, così in una nota Giada Balì, vicepresidente dell’associazione di produttori “Sapori Siciliani” commentando l’esperimento del Mercato del Contadino in largo Ettore Di Giovanni.