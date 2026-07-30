Siracusa, grave incidente in via del Galeone, due feriti: interviene anche l’elisoccorso

Cronaca · Terrauzza

Grave incidente stradale lungo via del Galeone, dove due persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro tra veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale del 118. Considerata la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso proveniente da Catania.

Presenti inoltre gli operatori incaricati della bonifica della carreggiata, resa necessaria dalla presenza di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto dopo l’impatto.

Le condizioni delle persone coinvolte e l’esatta dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento.