Siracusa, grave incidente in via Elorina, scontro auto – moto: interviene l’elisoccorso

Cronaca · Polizia Municipale

Grave incidente stradale lungo via Elorina, in direzione Siracusa, dove si è verificato uno scontro tra un’automobile condotta da una donna e una motocicletta guidata da un uomo. Ad avere la peggio è stato il motociclista, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo era già stato preso in carico dai sanitari e non si trovava più sul luogo dell’incidente al momento dell’intervento della Polizia municipale. Non sono ancora disponibili informazioni precise sulle sue condizioni di salute.

I Carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto tra i due mezzi e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono tuttora in corso.