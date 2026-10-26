Siracusa, guasti alle condotte: disagi idrici in gran parte della città

Aretusacque informa che a causa di un guasto sulla condotta di adduzione DN600 mm che alimenta il serbatoio di Bufalaro Basso e di un secondo guasto che interessa una condotta di distribuzione DN300 che alimenta la zona di Bufalaro Alto potrebbero verificarsi fenomeni di riduzione dei flussi idrici o di mancanza di acqua.
A seguito dell’individuazione delle perdite, si è reso necessario interrompere l’alimentazione delle condotte interessate al fine di consentire l’esecuzione delle attività di riparazione in condizioni di sicurezza. Nel corso delle operazioni, dopo le prime verifiche tecniche, è emerso che i guasti presentano una notevole estensione. I tecnici di Aretusacque sono già impegnati negli interventi che risultano particolarmente complessi.
Per consentire l’esecuzione dei lavori e salvaguardare le residue disponibilità idriche, è stato inoltre necessario procedere alla parzializzazione dei flussi in uscita dai serbatoi, circostanza che potrà determinare abbassamenti di pressione o temporanee mancanze d’acqua nelle seguenti zone:
Bufalaro Alto: Viale Epipoli; Via Carlo Forlanini; Via Necropoli Grotticelle; Via Costanza Bruno; Viale Tica; Viale Tisia; Via Filisto; Viale Zecchino e vie limitrofe;
Bufalaro Basso: Pizzuta; Scala Greca; Santa Panagia; Zecchino; Grottasanta; Tunisi; Mazzarrona e vie limitrofe.
Le squadre operative di Aretusacque sono al lavoro per completare le riparazioni nel più breve tempo possibile e limitare i disagi all’utenza interessata.
Il regolare ripristino dei flussi idrici è previsto nella tarda serata odierna.
Aretusacque si scusa con i cittadini per i disagi arrecati e ringrazia gli utenti per la collaborazione e la comprensione.