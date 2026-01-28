Ultime news

Siracusa, guasto al serbatoio Plemmirio: acqua ridotta in via Lido Sacramento

La comunicazione di Siam

Siam informa che, a causa di una perdita idrica che ha abbassato notevolmente il livello idrico del serbatoio Plemmirio, si renderà necessario, nella fascia oraria che va dalle 22 di stasera alle 6 di domani, ridurre l’erogazione dell’acqua in via Lido Sacramento.

Tale azione è imprescindibile per consentire al suddetto serbatoio di recuperare il livello e la portata necessaria alla normale erogazione del servizio idrico.


