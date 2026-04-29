Siracusa, guasto al serbatoio Teracati: carenza idrica tra Ortigia e Borgata

Siam informa che è in corso un nuovo intervento di riparazione lungo le condotte di adduzione che alimentano il serbatoio Teracati. Per tale ragione, si stanno verificando ulteriori problemi di riduzione della pressione o di carenza idrica nelle zone di Ortigia e della Borgata.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel tardo pomeriggio.

Inoltre, le nostre squadre sono impegnate anche in un intervento di riparazione di una perdita verificatasi in una condotta del serbatoio di Bufalaro Alto, con possibili problemi di carenza idrica nelle aree di viale Epipoli, viale Zecchino, via Forlanini e zone limitrofe. Anche in questo caso, la situazione dovrebbe tornare regolare nel tardo pomeriggio.