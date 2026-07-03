Siracusa, guasto alla condotta di viale Epipoli: lavori di riparazione in fase di completamento

Aretusacque comunica che sono regolarmente in corso le attività di riparazione del guasto alla condotta di distribuzione idrica DN 600 di viale Epipoli, a servizio dell’area alimentata dal serbatoio di Bufalaro Basso. Le operazioni di scavo e di riparazione stanno procedendo secondo programma e, salvo imprevisti legati alle attività di cantiere, l’intervento sarà ultimato entro le 15 di oggi.

Durante le fasi di completamento dei lavori e nelle ore immediatamente successive potranno verificarsi temporanei abbassamenti della pressione idrica, in particolare ai piani alti degli edifici privi di autoclave.

Le aree potenzialmente interessate sono: viale Epipoli; la zona centrale di Siracusa, con particolare riferimento a: viale Tica; via Monteforte; via Filippo Accolla e le vie limitrofe.

Al termine dell’intervento seguiranno le necessarie manovre di rete per il graduale ripristino delle normali condizioni di esercizio del sistema idrico. Aretusacque continuerà a monitorare l’evoluzione delle attività e fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti qualora necessari. Aretusacque ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione dimostrate nel corso dell’intervento.