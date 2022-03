Siracusa, guasto alla rete idrica in Ortigia e su via Puglia: Siam pianifica gli interventi

Siam S.p.a., società che gestisce il servizio idrico a Siracusa fa sapere che a seguito di due situazioni sorte in queste ore in alcune zone di Ortigia e nell’area di Akradina, si è immediatamente attivata per risolvere quanto prima le problematiche, che hanno cause e caratteristiche differenti.

Nello specifico, nell’area di Akradina, esattamente tra via Puglia e largo Campania, le squadre di Siam stanno compiendo un intervento di riparazione per una perdita dalla condotta idrica causata da lavori di posa di cavidotti sotto servizio, compiuti da ditte di altri settori e non eseguiti a regola d’arte. Tale perdita ha creato problemi nell’erogazione del servizio idrico alle due vie interessate e alle aree adiacenti.

A Ortigia, invece, per via di una perdita importante, negli scorsi giorni si sono creati, a macchia di leopardo, dei problemi di pressione dell’acqua. Poiché il luogo in cui si è verificata la perdita è nevralgico e delicato per la viabilità e per un eventuale transito di mezzi in emergenza, si è reso necessario concordare i tempi e i modi di intervento seguendo le indicazioni degli organi competenti, dai quali, dopo svariati giorni di attesa, sono finalmente arrivate le autorizzazioni. Le nostre squadre sono pronte e i lavori inizieranno alle 22 di stasera, così da evitare problemi alla viabilità.