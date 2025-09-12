Siracusa, guasto all’autoclave della palazzina di via Rizza 4D: intervento effettuato nella giornata di ieri

Guasto all’autoclave della palazzina di via Rizza 4D, intervento effettuato nella giornata di ieri. Soddisfatto il consigliere Ciccio Vaccaro. Dopo aver raccolto nei giorni scorsi le segnalazioni dei residenti della palazzina in questione, da giorni senz’acqua a causa di un guasto, il consigliere Ciccio Vaccaro del gruppo “Insieme” ha provveduto ad inoltrare la segnalazione agli uffici che immediatamente si sono attivati per verificare prima il tipo di danno e poi ordinare il pezzo mancante.

Trascorso il necessario tempo per la consegna del pezzo, l’intervento di riparazione è stato effettuato nella giornata di ieri, cessando così la condizione di disagio per i residenti.

“Ringrazio il sindaco per l’attenzione sulla vicenda, oltre all’Ing. Domenico Sole Greco, dirigente del Settore Manutenzione Patrimonio Immobiliare comunale e il geometra Coffa – dice Vaccaro -. Sono convinto che il miglioramento della qualità della vita dei cittadini passa infatti anche dalla velocità nel risolvere problemi piccoli ma importanti per una comunità“