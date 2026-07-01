Siracusa, guasto improvviso alla condotta di viale Epipoli: possibile calo della pressione idrica

Aretusacque comunica che si è verificato un guasto improvviso alla condotta di distribuzione idrica DN600, sita in viale Epipoli, a servizio della zona servita dal serbatorio di Bufalaro Basso. L’intervento di riparazione è previsto nella giornata di dopodomani 3 luglio 2026. Trattandosi di un intervento particolarmente complesso, da effettuarsi su una tubazione interrata, del diametro di 600 mm, si renderanno necessari i lavori di scavo per l’individuazione e la riparazione del punto di perdita.

A scopo cautelativo, nelle prossime 24 ore, Aretusacque darà corso ad una serie di manovre finalizzate all’innalzamento del livello del serbatoio di accumulo, con il duplice obiettivo di non arrecare disagi alla cittadinanza e di consentire l’esecuzione della riparazione in condizioni di totale sicurezza operativa.

In queste ore, e nelle prossime, potrebbe verificarsi un calo della pressione idrica, dovuto al basso livello del serbatoio di accumulo, che potrebbe penalizzare le utenze ubicate ai piani alti degli edifici privi di autoclave. Il fenomeno riguarderebbe: viale Epipoli e la zona centrale di Siracusa. In particolare: viale Tica; via Monteforte; via F. Accolla e le vie limitrofe.

Non è al momento possibile indicare con precisione i tempi di esecuzione dell’intervento, né quelli necessari al pieno ripristino delle normali condizioni di pressione, in quanto sarà dapprima necessario scoprire completamente la condotta interrata per l’accertamento della tipologia del guasto.

Gli aggiornamenti delle attività lavorative saranno disponibili sul portale di Aretusacque al seguente indirizzo web: https://www.aretusacque.a-acqua.it/news

Aretusacque si scusa per il disagio e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.