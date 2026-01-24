Ultime news

Siracusa, guida senza patente e senza assicurazione: minore sanzionata e riaffidata alla madre

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa due persone per uso personale di sostanza stupefacente. Agli stessi è stata contestualmente ritirata la patente di guida.

Inoltre, una minorenne alla guida di un ciclomotore è stata sanzionata per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e guida senza patente. La minore è stata riaffidata alla madre.

Infine, un uomo di 58 anni è stato denunciato per giuda senza patente reiterata negli ultimi due anni.


