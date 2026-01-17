Siracusa, guidava senza patente e nascondeva un taglierino: denunciato

Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio di controllo del territorio nella zona di via Santi Amato, hanno denunciato un 34enne per porto di armi e oggetti atti ad offendere e segnalato un 63enne quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati i soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, eseguite perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga ed elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un importo complessivo superiore a 14.000 euro.

Durante il controllo alla circolazione stradale, un 34enne, fermato alla guida di un motociclo pur non avendo mai conseguito la patente di guida, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere poichè trovato in possesso di un taglierino. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e il conducente sanzionato per un importo di 5.000 euro.

Un 63enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish per uso personale.

Durante i controlli, sei veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati a depositi autorizzati poiché privi della copertura assicurativa; i veicoli erano stati abbandonati sulla strada, alimentando il degrado nell’area. Due motoveicoli sono stati confiscati poiché circolavano nonostante fossero già sottoposti a sequestro e i due conducenti sono stati sanzionati per un importo complessivo di 4000 euro.